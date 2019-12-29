  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фестиваль "Мечты о весне" открывается в Ботаническом саду
Сегодня, 9:08
63
arteliseev

Фестиваль "Мечты о весне" открывается в Ботаническом саду

0 0

Он пройдёт с 7 по 9 марта.

Ботанический сад Петра Великого приглашает посетителей на фестиваль "Мечты о весне".

В нём уже цветут азалии, японские камелии, цикламены, морозники, целогины, стрелиции.

В программе мероприятия экскурсии по оранжерейным маршрутам, а также выставка ботанической живописи и иллюстрации "Растения японских садов", которую организовала Ассоциация художников ботанического искусства.

Кроме того, посетителей ждут творческие мастер-классы в порядке живой очереди — на них не нужно записываться заранее. 

Ранее мы сообщили, что в Ботаническом саду отметят день всех влюблённых.

Фото: Pixabay

Теги: ботаническийсад, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии