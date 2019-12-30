В Ботаническом саду отметят день всех влюблённых

А также День защитника Отечества и 8 Марта.

Фестиваль "Оттепель чувств" стартует 14 февраля — В День святого Валентина. Посетители смогут прогуляться по оранжереям Ботанического сада со своей второй половинкой.

Особенное поздравление Ботанический сад подготовил для защитников Отечества 23 февраля. Среди экзотических растений они найдут спрятанную японскую камелию — самурайский цветок.

Последний день фестиваля посвящен Международному женскому дню. Гости увидят выставку тюльпанов "Мечты о весне".

Также в дни работы "Оттепели чувств" каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах или же отправиться на интересные экскурсии по саду.

Ранее мы сообщили, что в Ботаническом саду Петербурга расцвели редкие орхидеи и бромелии.

Фото: Pixabay