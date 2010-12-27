Посетителям представлены более пятидесяти видов редких сортовых орхидей.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в Ботаническом саду Петербурга расцвели редкие орхидеи и бромелии. Об этом сообщает пресс-служба сада.

Посетители уже могут увидеть редкие цветы. В этом году тема для выставки "Осколки радуги". В оранжерее представлены более пятидесяти видов редких сортовых орхидей.

В пресс-службе отметили, что с 23 декабря выставка работает в режиме экскурсий, а со 2 по 12 января – как прогулка.

Ранее мы сообщали о том, что до +8 градусов потеплеет в Петербурге в последнюю рабочую неделю.

Фото:Ботанический сад БИН РАН/вк