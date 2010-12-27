До +8 градусов потеплеет в Петербурге в последнюю рабочую неделю

Синоптики рассказали о погоде с 23 по 29 декабря.

Синоптики города предупредили петербуржцев о погоде в рабочую неделю. Она начнется с дождей и потепления. В течение суток (с 23 декабря) в Северной столице понизится атмосферное давление. Ожидается пасмурное небо, возможны непродолжительные осадки. И ночью, и днем на улице будет стоять температура не выше плюс семи-пяти градусов по Цельсию.

Днем 24 декабря возможен дождь. Температура в светлое и темное время суток будет относительно равна. Она остановится на отметке в плюс шесть градусов. Примерно такой же ситуации стоит ждать 26 числа. Однако воздух прогреется до плюс семи градусов. А вот 26 декабря петербуржцы смогут ждать потепления еще на один градус - до плюс восьми градусов.

Уже 27 декабря в городе похолодает. Днем будет зафиксировано от плюс двух до нуля градусов. В ночь на 28 число температура опустится до показателя в плюс один градус. Может пройти снег. В ночь на 29 число в Петербурге похолодает до минус двух градусов. Днем температура еще незначительно упадет до минус четырех.

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Фото: Piter.tv

