"Фестиваль ледоколов" ограничит движение в Петербурге

Движение транспорта будет ограничено по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от 20-21 линий В.О. к 14-15 линиям В.О.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что петербуржцев ждут ограничения на дорогах из-за "Фестиваля ледоколов". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, 16 сентября с 6 утра до 23 ночи 25 сентября водители не смогут проехать вдоль дома № 27/1 по Кожевенной линии в направлении от Косой линии к Большому проспекту В.О.. Этот участок сузят для съёмок картины "Капитан Волконогов бежал". Также с 18 сентября будет заблокирован проезд на Кожевенной линии от Косой линии до дома № 27/1 по Кожевенной линии.

Кроме того, движение перекроют по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от 20-21 линий В.О. к 14-15 линиям В.О.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет VII Фестиваль ледоколов.

Фото:topwar.ru