Мероприятие пройдет 19 и 20 сентября.

В следующие субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, в Петербурге пройдет VII Фестиваль ледоколов.

Петербуржцы и гости города смогут посетить ледоколы "Санкт-Петербург", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин", а также судно ледокольного типа "Невская застава" и легендарный ледокол-музей "Красин" на набережной Лейтенанта Шмидта и на Английской набережной. Кроме того, для гостей подготовили концерт и выставку, а также мастер-классы, лектории и кинопоказы.

Организаторы мероприятия хотят показать зрителям атомный ледокольный флот, обеспечивающий реализацию стратегической задачи страны: освоение, развитие и использование потенциала арктических регионов.

Сообщается, что у VII фестиваля появится талисман "Ледоколя" – ростовая кукла, презентованная гостям в дни мероприятия. Предполагается, что событие приобретет особый статус и станет брендом событийного туризма Петербурга.

Открытие фестиваля пройдет 19 сентября в 12:00.

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Фото: topwar.ru