Петербургский рок-фестиваль "Окна открой!"

Более 30 групп в прямой трансляции.

В одно из сентябрьских воскресений в Петербурге пройдет международный рок-фестиваль "Окна открой!". В 2020 году ему исполнится 20 лет.

Концерт пройдет в формате прямой трансляции со сцены клуба А2, в этот день выступят порядка 35 групп, среди которых "Аффинаж", "Нервы", "Операция Пластилин", STIGMATА, "Площадь Восстания", Игорь Растеряев, а также группа "ПилОт". Также вместе с заслуженными рокерами выступят 10 команд, ставшие победителями отборочных туров. Жюри пока скрывает, кто именно из 40 финалистов станет частью прямого эфира.

Кроме песен зрителей ждут интересные интервью и эксклюзивный архивный материал.

Фестиваль начнется в 12.00 13 сентября, музыка затихнет только к полуночи. Онлайн-трансляция пройдет на сайте канала "Теледом"

Фото: предоставлено организаторами