Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Банкет пройдет в старинном особняке в центре города.

Во вторник, 17 сентября, в Петербурге состоится свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Об этом сообщают СМИ.

По словам инсайдеров, невеста в данный момент готовится к торжеству в отеле у Невского. Перед гостями она появится в дизайнерском свадебном платье от Maison Bohemique. Девушка пока никак не освещает этот день в своем Instagram.

Сам банкет пройдёт в особняке XVIII века, с красивыми лепнинами, высокими потолками и шикарными интерьерами. На празднование приглашены около 200 гостей.

Кроме того, на свадьбе Бондарчука и Паулины выступит специально приглашенная группа "Моральный кодекс". Остальные детали праздника держатся в тайне.

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Фото:mash, бондарчук/вк