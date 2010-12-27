Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге

Во вторник, 17 сентября, в Петербурге состоится свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Об этом сообщают СМИ.
По словам инсайдеров, невеста в данный момент готовится к торжеству в отеле у Невского. Перед гостями она появится в дизайнерском свадебном платье от Maison Bohemique. Девушка пока никак не освещает этот день в своем Instagram.
Сам банкет пройдёт в особняке XVIII века, с красивыми лепнинами, высокими потолками и шикарными интерьерами. На празднование приглашены около 200 гостей.
Кроме того, на свадьбе Бондарчука и Паулины выступит специально приглашенная группа "Моральный кодекс". Остальные детали праздника держатся в тайне.
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Фото:mash, бондарчук/вк
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