Собчак подарила Богомолову развратный танец невесты в стиле Мадонны

С очень похожим номером американская певица выступила на Евровидении 2019.

В пятницу, 13 сентября, популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссер театра и кино Константин Богомолов узаконили свои отношения. Это было громкое торжество, которое не могло обойти стороной публику. Piter.TV публикует самый интересный момент торжества.

В сеть просочилось видео, где Ксения дарит своему новоиспеченному мужу необычный танец. Известная телеведущая появилась на свадебном торжестве перед гостями в откровенном корсете с подвязкой на ноге. В зале звучала песня "Войди в меня, войди в мои сны". После интенсивных движений невеста легла на кровать, а двое мужчин из подтанцовки подвели к ложу жениха.

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Пользователи резко отреагировали на необычный подарок Ксении мужу.

Многие из пользователей отметили, что необычное выступление очень похоже на выступление американской певицы Мадонны на Евровидении 2019. Внимательные пользователи отметили, что перформанс на международном конкурсе начинался примерно также: на сцену вышли фигуры в черных плащах, а зал был залит красным светом. Многие фанаты считают, что новоиспеченная невеста явно вдохновилась этим образом.

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Фото и видео: MADONNA/YouTube, peopletalkru/instagram