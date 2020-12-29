"Евровидение" пройдет в 2021 году, несмотря на коронавирус

Песенный конкурс пройдёт в обычном формате.

Комментатор международного песенного конкурса "Евровидение" Грэм Нортон раскрыл подробности проведения песенного конкурса в 2021 году. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Нортон отметил, что в 2021 году шоу состоится в любом случае. Планируется, что песенный конкурс пройдет в обычном формате. Однако для участников, которые не смогут приехать из-за коронавируса введены новшества. Так, на конкурсе могут быть использованы записи выступлений артистов.

Напомним, что "Евровидение" проходит в голландском Роттердаме. Финал состоится 22 мая.

В 2020 году Россию на песенном конкурсе должна была представлять рейв-группаиз Петербурга Little Big. Чтобы принять участие в конкурсе в следующем году музыкантам предстоит вновь пройти отбор.

Ранее мы сообщали о том, что результаты жеребьевки полуфиналов "Евровидения" останутся в силе в 2021 году.

Фото: кадр из клипа Little Big