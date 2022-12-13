 Еврокомиссия анонсировала новый пакет помощи Украине

Йоханнес Хан сообщил об отправке Киеву 400 миллионов евро.

Еврокомиссия анонсировала новый пакет финансовой помощи Украине в размере 400 миллионов евро. Соответсвующее заявление в ходе выступления на заседании Европейского парламента сделал европейский комиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан. Мероприятие проводилось в преддверии саммита "ЕС-Украина", в котором примет участие руководство Еврокомиссии под управлением Урсулы фон дер Ляйен.

Для поддержки реформ на Украине мы объявим о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов евро, включая 145 миллионов на гуманитарную помощь. Йоханнес Хан, еврокомиссар

Йоханнес Хан в ЕК: процесс вступления Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом.

Фото и видео: YouTube / European Parliament