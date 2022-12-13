Йоханнес Хан в ЕК: процесс вступления Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом

Еврокомиссар оценил процесс евроинтеграции Киева в Евросоюз.

В Европейской комиссии заявили, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет марафоном, а не спринтом. Соответствующее заявление в ходе выступления на профильном комитете в Европейском парламенте, посвященному помощи Украине, сделал комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан. Чиновник считает, что по данному процессу требуется принять единогласное решение, а до этого - оценить прогресс киевского режима в сфере реформирования государства.

Путь к вступлению в ЕС - это марафон, а не спринт. Евросовет будет принимать решения по всем этапам вступления единогласно. ЕК будет принимать все меры, чтобы помогать Украине на пути реформ, сближать свое законодательство с европейским. Йоханнес Хан, еврокомиссар

Йоханнес Хан добавил, что в столице Украины 2 и 3 февраля запланированы встречи между украинским правительством и руководством Европейской комиссии, а также состоится 24-ый саммит ЕС-Украина. Брюссель намерен дать четкий сигнал киевском у режиму о непоколебимой помощи со стороны Запада. Будут подниматься вопросы реформы, приближение местного законодательства к европейским нормам. Эксперт добавил, что несмотря на "российскую агрессию", на Украине все равно фиксируется всплеск движения по реформированию страны.

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Фото и видео: YouTube / European Parliament