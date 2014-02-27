Группа "Эталон" построит новый жилой комплекс в Московском районе

Строительство планируют завершить до конца 2025 года.

Группа "Эталон" построит жилой комплекс в Московском районе Петербурга. Об этом "Деловому Петербургу" рассказали в пресс-службе компании.

Стало известно, что застройщик приобрел земельный участок площадью 31 тыс. квадратных метров. Участок расположен в километре от Обводного канала и в пяти километрах от Невского проспекта. Площадь жилой недвижимости составит 24 тыс. квадратных метров.

По словам застройщика, жителям комплекса будет доступна развитая инфраструктура: школы, сады, супермаркеты, стадион "Московский", фитнес-клубы и многое другое. Старт продаж запланирован на IV квартал 2022 года. Строительство планируют завершить до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что кондитерская фабрика "Георг Ландрин" в Петербурге станет жилым домом.

Фото: Piter.tv