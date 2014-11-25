Кондитерская фабрика "Георг Ландрин" в Петербурге станет жилым домом

Старт продаж квартир запланирован на декабрь этого года.

Здание кондитерской фабрики "Георг Ландрин", имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, станет новый корпусом жилого квартала бизнес-класса с одноименным названием. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Абсолют Строй Сервис".

Застройщик намерен сохранить дымовую трубу 1911 года и исторические габариты здания. В пресс-службе компании рассказали "Интерфаксу", что комплекс будет состоять из 44 квартир. Застройщик планирует возвести мансардную надстройку, заменить кровлю здания, увеличить высоту цокольного этажа, а на первом этаже расположатся коммерческие помещения.

Исторический корпус, входящий в состав жилого комплекса, станет первым в Петербурге опытом создания лофта для жилья, а не для коммерческих целей. Старт продаж запланирован на декабрь этого года.

Ранее мы писали, что на месте Ленинградского дворца молодежи построят ЖК премиум-класса.

Фото: пресс-служба ГК "Абсолют Строй Сервис"