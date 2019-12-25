На месте Ленинградского дворца молодежи построят ЖК премиум-класса

Завершить строительство планируется к 2026 году.

Ленинградский дворец молодежи, расположенный на набережной Малой Невки на Петроградской стороне, пойдет под снос. На его месте появится жилой комплекс премиум-класса. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Продажи квартир в этом ЖК планируется открыть в 2023 году. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию к 2026 году.

Ленинградский дворец с прилегающим к нему участком на улице Профессора Попова, 47, принадлежит ООО "ЛДС". Сейчас 100% долей организации находятся в залоге у компании "Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской". Сам договор был подписан в конце июля. Как пояснили юристы, это свидетельствует о том, что стороны уже достигли договоренности о продаже объекта и сейчас занимаются оформлением документов.

В здании Ленинградского дворца молодежи располагались офисы и гостиница. Новый ЖК займет площадь 63 тысячи квадратных метров. Стоимость сделки оценивают в 4 млрд рублей.

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