"Эрмитаж-Выборг" снова проводит экскурсии

Тем не менее, основная композиция музея по-прежнему закрыта.

Сотрудники комплекса "Эрмитаж-Выборг" возобновили проведение экскурсий по бастиону Панцерлакс. Информация об этом появилась в ВК-сообществе учреждения.

В ходе программы туристы также смогут посетить Пороховой погреб и Каземат.

Добавим, что основная композиция "Эрмитаж-Выборг" пока недоступна для посетителей: на июнь намечено открытие новой выставки "Образы природы в изделиях Императорского фарфорового Завода". Экспонаты будут переданы из собрания Государственного Эрмитажа.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге отпразднуют День защиты детей.

Фото: ВКонтакте / club18743368