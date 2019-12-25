"Эрмитаж-Выборг" снова проводит экскурсии

Сотрудники комплекса "Эрмитаж-Выборг" возобновили проведение экскурсий по бастиону Панцерлакс. Информация об этом появилась в ВК-сообществе учреждения.
В ходе программы туристы также смогут посетить Пороховой погреб и Каземат.
Добавим, что основная композиция "Эрмитаж-Выборг" пока недоступна для посетителей: на июнь намечено открытие новой выставки "Образы природы в изделиях Императорского фарфорового Завода". Экспонаты будут переданы из собрания Государственного Эрмитажа.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге отпразднуют День защиты детей.
Фото: ВКонтакте / club18743368
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все