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"Эрмитаж-Выборг" снова проводит экскурсии
Сегодня, 14:30
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"Эрмитаж-Выборг" снова проводит экскурсии

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Тем не менее, основная композиция музея по-прежнему закрыта.

Сотрудники комплекса "Эрмитаж-Выборг" возобновили проведение экскурсий по бастиону Панцерлакс. Информация об этом появилась в ВК-сообществе учреждения.

В ходе программы туристы также смогут посетить Пороховой погреб и Каземат. 

Добавим, что основная композиция  "Эрмитаж-Выборг" пока недоступна для посетителей: на июнь намечено открытие новой выставки "Образы природы в изделиях Императорского фарфорового Завода". Экспонаты будут переданы из собрания Государственного Эрмитажа.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге отпразднуют День защиты детей.

Фото: ВКонтакте / club18743368

Теги: выборг, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Лента новостей,

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