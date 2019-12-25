В Выборге отпразднуют День защиты детей

За мероприятиями можно будет наблюдать в социальных сетях.

В понедельник, 1 июня, культурные учреждения Выборгского района проведут программы, посвященные Дню защиты детей в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Для маленьких выборжцев подготовлены концерты, спектакли, развлекательные программы и акции. В частности, МАУК "Культурно-досуговый центр" представит театрализованную программу "Путешествие вокруг света" в сообществе ВКонтакте. Там же можно будет посмотреть постановку "Сказочники театра на Мира, 3" в исполнении "Театра кукол", "Музыкального театра", "Выборгского молодежного театра".

Сотрудники Межпоселенческой библиотеки на Рубежной, дом 18 примут участие в акции "Сказка на солнцепеке": в ВК-сообществе будут доступны видеоролики с прочтением библиотекарями "Желтой сказки" И. Зиедониса и рисунки детей на тему произведения.

Не обойдётся и без хореографических номеров: в 14:00 Центр детского-эстрадного искусства "Эльфы" выступит с развлекательной программой "Волшебная страна", которую можно будет увидеть во ВКонтакте. Позже, в 17.00, состоится показ видеоспектакля "День наоборот".

Также интерактивную программу для ребят представит этнокультурный комплекс "Вереск". Там в полдень пройдет игра "Детство – это краски радуг" с использованием ростовых кукол. Трансляция состоится на сайте как на официальном сайте МАУК, так и во ВКонтакте, YouTube и Instagram.

В официальном паблике библиотеки А. Аалто пройдет онлайн-акция "Совместные чтения в сети", в рамках которой можно будет ознакомиться с произведением Татьяны Толстой "Кысь".

С полным списком учреждений культуры в Выборге, перешедших на работу в режиме онлайн, можно ознакомиться на официальном сайте МО.

Ранее мы рассказали о том, что школьникам из Выборга вручили благодарность от губернатора.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО