"Эрмитаж-Выборг" проводит конкурс сочинений о самом известном музее Петербурга

Победителей объявят 6 мая.

Выставочный зал "Эрмитаж-Выборг" проводит конкурс литературных сочинений "Мой Эрмитаж". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Конкурс пройдет с с 10 апреля по 5 мая. Участники должны посвятить наиболее впечатлившим их экспонатам музея небольшой рассказ, стихотворение, басню или сказку. Работы можно представить как в письменном виде, так и продекламировать свое творчество на видео.

Сочинения принимаются на электронную почту hermitage_vyborg@mail.ru с пометкой – конкурс "Мой Эрмитаж" и контактными данными участника (имя, фамилия, возраст, телефон).

Информацию о результатах разместят 6 мая на официальном сайте учреждения, а также в официальном ВК-сообществе. Победители получат призы.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО