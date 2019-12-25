Что посмотреть в Выборге: 10 необычных памятников функционализма

Piter.TV составил путеводитель по самым значимым достопримечательностям Выборга в стиле финского функционализма.

Архитектура Выборга заслуживает отдельного внимания. Здесь есть всё: и средневековые постройки, и фортификационные укрепления, и мощеные дороги, и Старый город с застройкой в стиле "северного модерна", и живописный парк "Монрепо" - все это позволяет назвать Выборг городом-музеем.



В основном мы знаем Выборг, как "европейский город России". Но в 20-х годах ХХ века облик города приобретает новые черты. На смену бюргерскому классицизму приходит функционализм - архитектурный стиль, особенностью которого является гармония формы и содержания.



Мы предлагаем гид по архитектурным памятникам в стиле финского функционализма, что позволит лучше понять знаменитую "финскую школу".



Здание городского ломбарда



Фото: Livejournal / amsmolich



Здание городского ломбарда, возведенное в 1931 году, было первым зданием в стиле функционализма, построенным в пределах Старого города. Автор проекта - Уно Ульберг - наиболее видная фигура среди архитекторов и общественных деятелей Выборга в период с начала XX века до 1940 года.



Особенность постройки в ее железобетонной конструкции. Нагрузка на стены сократилась и это позволило применить ленточное остекление вдоль всего фасада, что было новаторским решением для того периода.

Благодаря реконструкции, завершившейся в 2014 году, здание сохранило свой первоначальный вид.



Адрес: ул. Выборгская, 4

Здание Выборгского уездного (сельского) совета



Фото: Livejournal / reg_813



В 1932 году по проекту архитектора Ялмари Ланкинена, ученика Уно Ульберга, возведено Здание Выборгского уездного совета. Оно в полной мере соответствует канонам функционализма: лаконичное, строгое, конструкция отражает назначение постройки.



Здание включало частную больницу, ресторан более чем на 300 мест, магазины на первом этаже. Офисные помещения Выборгской сельской общины, зал Совета общины, зал присяжных, Выборгский уездный совет были расположены во дворе дома.



Настоящий пример многофункциональной архитектуры. Это произведение финского функционализма осталось почти неизменным.



Адрес: ул. Ушакова, 3



Здание финской страховой компании "Карьяла"



Фото: Livejournal / stroyjurnal



Здание страховой компании "Карьяла" построено в 1943 году. Это самая известная постройка финского архитектора Олли Пёюрю.



По замыслу архитектора, первые два этажа предназначались для различных учреждений, а верхние — отведены под квартиры, оборудованные каминами и современной техникой, в том числе электроплитами и холодильниками.



Проект довольно амбициозный для того времени - закруглённый фасад, панорамные окна на уровне второго этажа. На тот момент это был настоящий прорыв в архитектуре. Примечательно, что до 1967 года он оставался самой высокой жилой постройкой Выборга.



Адрес: Ленинградское шоссе, 7

Мельничный и хлебный комбинаты



Фото: on-walking.com



Автором проекта был финский архитектор Эркки Хуттунен. Здания были построены в 1931 году.

Железобетонный каркас, заполненный кирпичом – основа постройки.



Внимание привлекает непростая архитектурная композиция - читается контраст между большими вертикальными цилиндрическими объемами элеватора с горизонтальным производственным корпусом.



Сам элеватор – это ряды монументальных цилиндров, рядом с которыми построена рабочая башня элеватора, на вершине которой расположена смотровая площадка.



Адрес: ул. Морская набережная, 3

Здание Картинной галереи и школы живописи



Фото: Livejournal / stroyjurnal



Эта постройка – один из самых известных памятников финского функционализма Выборга, и важная часть морской панорамы города.



Здание было построено в 1932 году Уно Ульбергом. Сейчас здесь находится выставочный центр "Эрмитаж-Выборг", который открылся 16 июня 2010 года.



Довольно необычно местоположение Картинной галереи. В качестве фундамента использован средневековый бастион Панцерлакс – важнейший элемент в системе крепостных сооружений города. Тот случай, когда современная архитектура гармонично соседствует со средневековой.



Адрес: ул. Ладанова, 1



Дом немецкого и шведского лютеранского прихода



Фото: Livejournal / babs71



Так же, как и школа живописи, здание построено в 1932 году Уно Ульбергом. На первом, третьем и четвертом этажах когда-то находились квартиры духовенства, а второй этаж был предназначен для молитвенного зала. Он выделен на фасаде гранитными наличниками окон и нишами.



Сейчас в нем размещается организация "Ленгражданпроект". Располагается оно совсем рядом со зданием художественной школы.



Адрес: ул. Выборгская, 21



Здание провинциального архива



Фото: Livejournal / babs71



Когда-то на месте здания провинциального архива, в 1910 году, был заложен православный Петропавловский собор. Строительство прервала Первая Мировая война. В 1932 году архитектор Уно Ульберг использовал фундамент недостроенного собора для возведения архива и к 1934 году закончил постройку.



Здание было оборудовано системами вентиляции и отопления, имелся лифт. Кроме самого архива, в здании располагались прачечная, котельная, фотолаборатория, кухня, библиотека и читальный зал. Это говорит о прогрессивности строения с инженерно-строительной точки зрения.



На противоположном берегу пролива находится Выборгский замок. Это очередной пример контраста современной на тот момент постройки и средневековой архитектурой. Здание архива считается вторым после библиотеки Алвара Аалто значительным сооружением времен функционализма.



Адрес: ул. Островная, 2



Водонапорная башня



Фото: Livejournal / babs71



В 1930 году возведена водонапорная башня, архитектором которой стал Вяйно Кейнянен. При строительстве был использован типичный для функционализма материал - железобетон. Но каркас был спроектирован по-особенному.



Бетон заливали на протяжении семи дней, чтобы избежать швов, которые могут ослабить конструкцию. На тот момент постройка была крупнейшей водонапорной башней во всей Финляндии. Вместимость каждого из резервуаров составляла до двух миллионов литров воды.



Месторасположение башни – Батарейная гора – одно из самых высоких мест Выборга. Сейчас уже водонапорная башня не используется по своему прямому назначению, но находится в хорошем состоянии и является некой доминантой города.



Адрес: ул. Некрасова, д. 37

Здание оптовой торговой фирмы "Саво-Карьяла"



Фото: Livejournal / stroyjurnal



Проект архитектора Т. Паатела. был завершен в 1937 году. Здание предназначалось для размещения офисных и складских помещений.



Стекло можно назвать главенствующим материалом, использованным при строительстве. Из него состоял главный фасад и даже лестницы, возведенные из стеклянных панелей. Благодаря этому в народе здание получило название "стекляшка".



Первые четыре этажа здания предназначались для подразделений компании, а также для хранилищ. На следующих двух этажах размещались офисы и квартиры менеджеров, конференц-залы.



Здание оптовой торговой фирмы "Саво-Карьяла" - образец наиболее радикального применения принципов функционализма.



Адрес: Набережная 40-летия ВЛКСМ, 5



Библиотека Алвара Аалто



Фото: Livejournal / Architip



Пожалуй, самая известная финская постройка Выборга и выдающееся архитектурное произведение финского архитектора Алвара Аалто, построенная в 1935 году.



Здание представляет ценность не только снаружи, но и внутри. Его можно назвать своеобразным памятником гуманизма, так как автор проекта сделал основной упор на создание благоприятных условий для чтения. Это касается освещения, акустики. Так, стены библиотеки не имеют окон, чтобы в здание не проник уличный шум. А специальные отверстия в потолке позволяли добиться равномерного освещения книги со всех сторон. Также заслуживает особого внимания и знаменитый скандинавский дизайн интерьера.



Реставрация библиотеки длилась 18 лет, с середины 1990-х годов. В итоге в небольшом городе появился памятник архитектуры мирового значения.



Адрес: Проспект Суворова, 4