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Эпидемиолог назвала способ снизить заболеваемость COVID-19
Сегодня, 15:11
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matveyvn

Эпидемиолог назвала способ снизить заболеваемость COVID-19

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Каждый гражданин должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Эпидемиолог Антонина Плоскирева рассказала о способе снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России. Её слова приводит издание "Профиль".

Плоскирева считает, что добиться снижения заражаемости российское общество сможет только вместе. Каждый гражданин, по её мнению, должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Необходимо придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты, проявлять социальную ответственность.

Антонина Плоскирева, эпидемиолог

Ранее Комздрав заявил, что истинную летальность от коронавируса в Петербурге мы сможем узнать позже.

Фото: pixabay.com

Теги: количество зараженных, коронавирус, эпидемиолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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