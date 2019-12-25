Эпидемиолог назвала способ снизить заболеваемость COVID-19

Каждый гражданин должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Эпидемиолог Антонина Плоскирева рассказала о способе снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России. Её слова приводит издание "Профиль".

Плоскирева считает, что добиться снижения заражаемости российское общество сможет только вместе. Каждый гражданин, по её мнению, должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Необходимо придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты, проявлять социальную ответственность. Антонина Плоскирева, эпидемиолог

Ранее Комздрав заявил, что истинную летальность от коронавируса в Петербурге мы сможем узнать позже.

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