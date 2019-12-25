Эксперт рассказал, зачем переболевшим прививаться от коронавируса

Специалист отмечает, что сформировавшийся иммунитет после болезни не вечен.

Во вторник, 16 марта, ведущий специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению Андрей Иванов сообщил, что прививаться от коронавируса нужно даже тем людям, которые уже переболели. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Специалист отмечает, что сформировавшийся после болезни иммунитет в скором времени может исчезнуть, а вакцина сформирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса. Также без прививки человек может заболеть второй раз, при этом сильнее. Прививка способна защитить от любой разновидности коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что эксперт оценил планируемый объем производства вакцины "Спутник V" в Италии.

Фото: Piter.TV