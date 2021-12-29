"Эдмонтон" обыграл "Ванкувер" благодаря голу Макдэвида

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Эдмонтон" обыграл "Ванкувер" благодаря голу Райана Макдэвида в овертайме. Спортсмен забил шайбу оппонентам на 47 минуте игры. Встреча проводилась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Результат матча - 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены.

Напомним, что в составе команды победителей голами кроме Райана Маклауда также отличились на 51 и 65 минутах хоккеисты Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Со стороны хозяев арены голы реализовали на 35 и 38 минутах матча Элиас Петтерссон и Тайлер Мотт.

Свечников признан третьей звездой матча "Каролина-Вегас".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET