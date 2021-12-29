Свечников признан третьей звездой матча "Каролина-Вегас"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Российский нападающий Андрей Свечников признан третьей звездой матча "Каролина Харрикейнз" — "Вегас Голден Найтс", проведенного в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился в овертайме с результатом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены.

Заброшенными шайбами в ворота оппонентов отличились Нино Нидеррайтер и Винсент Трочек. Также забил спортсмен Себастьян Ахо, который реализовал голы на 49 и 64 минутах встречи.

Стоит уточнить, что российский форвард Андрей Свечников отметился в матче двумя результативными передачами. Со стороны гостей шайбы противникам забросили на 39, 54 и 58 минутах игры хоккеисты Нолан Патрик, Бретт Хауден и и Николас Хаг.

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Аризону".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



