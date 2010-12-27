"Единую карту петербуржца" запустят этой весной

В понедельник, 25 февраля, стало известно о том, что "Единую карту петербуржца" запустят в мае этого года. Это нововведение обсудили на совещании в Смольном.
Это не только социальный, но и сложный технологический проект. Стоит начать выпуск, обкатать возможные шероховатости раньше 1 мая
сообщил член правления банка ВТБ Олег Смирнов
В отличии от Москвы в городе на Неве подобная карта будет выдаваться всем, а не только льготникам. Кроме того, она будет подключена к коммерческим сервисам.
Стоит отметить, что предполагается, что такая карта будет оформляться не 30, а 14 дней.
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Фото:pixabay
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