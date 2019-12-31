По "Единой карте петербуржца" стала доступна скидка на медицинский онлайн-сервис

Сервис называется "Телемедицина" и рассчитан на получение консультации врачей.

Обладатели "Единой карты петербуржца" ("ЕКП") смогут получить 50% скидку на онлайн-сервис "Телемедицина". Сервис позволяет получить консультацию медиков разных направлений прямо из дома, беседа с врачом включает в себя также онлайн осмотр, назначение лечения или рекомендации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 22 апреляю

Отмечается, что скидка на онлайн-продукт стала доступна после подписания в апреле соглашения с одной из городских страховых компаний. На саму "ЕКП" подали заявки уже более полумиллиона человек, а за первый квартал текущего года на руки выдали порядка 167 тысяч карточек. С "ЕКП" работает уже 226 партнеров, снабжающих проект скидками и бонусами.

Ранее мы рассказывали, что уровень самоизоляции в Петербурге остается низким.

Фото: Piter.TV