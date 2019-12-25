"Единая Россия" стала самой богатой партией в Петербурге

Горизбирком представил финансовую отчетность региональных отделений партий за второй квартал 2021 года.

В четверг, 2 сентября, петербургская избирательная комиссия провела рабочее заседание, на котором представили финансовую отчетность региональных отделений партий за второй квартал 2021 года.

В Петербурге действуют 30 отделений политических партий, 28 из них представили финансовый отчет. Однако из этих 28 партий – 21 региональное отделение партий представили нулевые отчеты.

Так, самой богатой региональной партией является "Единая Россия" – 45 млн рублей. На втором месте расположилась "Справедливая Россия — За правду" – 12 млн рублей. И на третьем месте находятся региональные отделения партий КПРФ и "Партии роста" с 3,4 млн рублей. Всего на счета партий поступило 71,5 млн рублей.

Ранее эксперты рассказали, что на выборы в Петербурге придет 25% избирателей.

Фото: официальный сайт "Единой России" в Петербурге