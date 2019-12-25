"Единая Россия" предложила в спикеры ЗакСа Петербурга бывшего сотрудника Смольного Александра Бельского

"Единая Россия" в Петербурге предложила Александра Бельского на пост председателя Законодательного собрания нового созыва. Об этом 28-го сентября сообщила пресс-служба петербургского отделения партии.
Руководителем фракции в городском парламенте был избран Павел Крупник. В качестве кандидата на должность заместителя председателя был выбран Николай Бондаренко. Президиум Генерального совета партии рассмотрит вопрос о том, чтобы наделить Андрея Кутепова полномочиями сенатора РФ – представителя от Законодательного Собрания Петербурга. Отметим, что в прошлом созыве Кутепов исполнял такие же обязанности.
Отметим, что и Бельский, и Бондаренко оба были вице-губернаторами города. Председателя предстоит избрать депутатам. Представители "Единой России" составляют большинство в петербургском ЗакСе. Они занимают 29 мандатов из 50.
На опубликованных кадрах с заседания есть Марина Лыбанева, которая участвовала в выборах как самовыдвиженка, и ее отец — бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
⠀
Первое заседание в Мариинском дворце пройдет уже сегодня, 29 сентября. Оно начнется в 10:00.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала Александра Бельского, который избирался депутатом, и в то же время отвечал за выборный процесс.
Фото: ВКонтакте / Александр Бельский, Единая Россия | Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все