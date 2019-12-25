"Единая Россия" предложила в спикеры ЗакСа Петербурга бывшего сотрудника Смольного Александра Бельского

На посту вице-губернатора Бельский курировал внутреннюю политику: комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ и другие.

"Единая Россия" в Петербурге предложила Александра Бельского на пост председателя Законодательного собрания нового созыва. Об этом 28-го сентября сообщила пресс-служба петербургского отделения партии.

Руководителем фракции в городском парламенте был избран Павел Крупник. В качестве кандидата на должность заместителя председателя был выбран Николай Бондаренко. Президиум Генерального совета партии рассмотрит вопрос о том, чтобы наделить Андрея Кутепова полномочиями сенатора РФ – представителя от Законодательного Собрания Петербурга. Отметим, что в прошлом созыве Кутепов исполнял такие же обязанности.

Отметим, что и Бельский, и Бондаренко оба были вице-губернаторами города. Председателя предстоит избрать депутатам. Представители "Единой России" составляют большинство в петербургском ЗакСе. Они занимают 29 мандатов из 50.

На опубликованных кадрах с заседания есть Марина Лыбанева, которая участвовала в выборах как самовыдвиженка, и ее отец — бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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Первое заседание в Мариинском дворце пройдет уже сегодня, 29 сентября. Оно начнется в 10:00.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала Александра Бельского, который избирался депутатом, и в то же время отвечал за выборный процесс.

Фото: ВКонтакте / Александр Бельский, Единая Россия | Санкт-Петербург