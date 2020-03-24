Сейчас закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение.

"Единая Россия" подготовила законопроект об онлайн-осмотре в период эпидемий. Как сообщил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, его внесут в Госдуму во вторник.

Сейчас закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение.

Наш законопроект изменит ситуацию, - заявили в "Единой России".

Он позволить проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и назначать лечение. Всё это можно будет делать без обязательной идентификации.

До этого были приняты поправки к закону "Об основах охраны здоровья". Они позволят проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение с помощью телемедицины.

Ранее из больницы в Коммунарке выписали за сутки 70 человек.