"Джокеру" с Хоакином Фениксом хотят присвоить рейтинг 18+

При этом МРАА фильм пока не оценила.

На днях режиссер "Джокера" Тодд Филлипс опубликовал в Instagram свежий снимок со съемок фильма. После этого на него обрушился шквал вопросов, в одном из которых он намекнул, что кинокартине будет присвоен рейтинг 18+. При этом МРАА (Американская ассоциация кинокомпаний) фильм пока не оценила.

Действие нового фильма будет происходить в 1981 году. Главный герой, неудавшийся комик Артур Флек (Хоакин Феникс) погружается в криминальный мир Готэма. Он хочет стать одним из самых опасных злодеев и главным врагом Бэтмена. "Джокер" выйдет в российский прокат 4 октября 2019 года.

Ранее актеры из "Вторжения" Федора Бондарчука рассказали о новом фильме.

Фото, видео: Instagram / toddphillips1