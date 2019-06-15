Актеры из "Вторжения" Федора Бондарчука рассказали о новом фильме

В специальном ролике появились Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов.

До выхода фильма "Вторжение" Федора Бондарчука осталось 200 дней. В связи с этим прокатчик Sony Pictures выпустил на YouTube ролик, где актеры кинокартины рассказывают о второй части фильма "Притяжения", которой и является "Вторжение".

"Супергерои тоже любят", – описал "Вторжение" Александр Петров. "Фильм про сильную женщину, конечно", – отметила Ирина Старшенбаум.

По сюжету обычная девушка по имени Юлия становится объектом исследований после общения с пришельцем с инопланетного корабля, совершившего падение в московском Чертаново. В результате экспериментов выясняется, что Юлия обладает сверхъестественными способностями, в которых очень заинтересованы как правительство, так и сами инопланетные захватчики.

Главные роли в фильме исполнят Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Напомним, трейлер "Вторжения" появился в сети 23 мая.

Видео: SonyPicturesRU / YouTube