В сети появился первый трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука

Картина выйдет в прокат 1 января 2020 года.

В сети появился первый трейлер к сиквелу фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Картина "Вторжение" должна появиться в российском прокате 1 января 2020 года.

Действие фильма происходит спустя три года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными существами становится объектом для исследования ученых в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе эксперимента Юля демонстрирует нечеловеческие способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей, но и несет угрозу вселенского масштаба.

Ранее мы писали, что вышел трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU