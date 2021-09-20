"Дюна" Дени Вильнёва стала лидером российского проката в выходные

В период с 16 по 19 сентября картина собрала в прокате 608 млн рублей.

Фантастический блокбастер "Дюна" режиссера Дени Вильнёва возглавила российский прокат в выходные. В период с 16 по 19 сентября картина собрала 608 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Сюжет "Дюны" основан на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта. Зрителям покажут фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес, начинает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа и др.

Второе место по сборам занял американский фантастический боевик "Шан-Чи и легенда десяти колец". Фильм режиссера Дестина Дэниела Креттона заработал за выходные 56,1 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров американский мультфильм "Босс-молокос-2" Тома МакГрата. Лента собрала 40,7 млн рублей.

Ранее было опубликовано видео с неудачными дублями из второго "Отряда самоубийц".

Видео: YouTube / WBRussia