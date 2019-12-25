В Петербурге двое мужчин подрались в бане и были госпитализированы

Инцидент произошел в центре города.

Поздно вечером в субботу, 7 ноября, в полицию поступил вызов из бани в Центральном районе Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления Вневедомственной охраны.

Оказалось, что ссора между посетителями оздоровительного комплекса на улице Достоевского быстро переросла в драку, в ходе которой один из участников нанес свoим оппонентам повреждения. Сотрудники Росгвардии сработали оперативно: они приехали в течение двух минут после того, как работники бани нажали на тревожную сигнализацию.

Пострадавших госпитализировали, а задержанного доставили в отдел полиции.

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Фото: Piter.TV