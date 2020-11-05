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На Бухарестской улице подрались пенсионерки

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Драка началась в трамвае.

В четверг, 5 ноября, в распоряжение редакции Piter.TV попали кадры странного происшествия. 

На видеозаписи с камер наблюдения, установленных на Бухарестской улице, видно, как из трамвая выпадает женщина. К ней подбежали очевидцы, чтобы помочь подняться. Как оказалось, пенсионерка выпала из трамвая в ходе драки с другой пенсионеркой. Что не поделили петербурженки, пока неизвестно. Также не уточняется, в каком состоянии находится женщина. 

Ранее мы писали, что петербурженку, убившую соседку по коммуналке, отправили на 7,5 лет в колонию.

Видео: Piter.TV

Теги: драка, подрались пенсионерки
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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