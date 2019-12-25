Петербурженку, убившую соседку по коммуналке, отправили на 7,5 лет в колонию

Женщины постоянно ссорились на бытовой почве.

Невский районный суд Петербурга приговорил горожанку Елену Козлову к 7,5 годам в колонии общего режима. По информации объединенной пресс-службы судов города, женщину признали виновной в убийстве.

Установлено, что в октябре прошлого года Козлова поссорилась со своей соседкой в коммунальной квартире на Шлиссельбургском проспекте. В ходе конфликта на почве личной неприязни женщина умышленно ударила соседку в голову, шею и грудь острым предметом, из-за чего потерпевшая скончалась на месте.

Козлова вину признала, но пояснила, что убивать оппонентку не собиралась. По словам подсудимой, с момента знакомства в 2011 году она питала к соседке неприязнь и регулярно конфликтовала с ней на бытовой почве. В тот октябрьский день Козлова увидела, что ненавистная соседка без разрешения воспользовалась ее посудой и духовым шкафом на кухне, переместила вещи, и высказала претензии, на что погибшая якобы ответила нецензурной бранью. Конфликт продолжился и через час, когда соседка толкнула вошедшую на кухню Козлову бедрами, та толкнула ее руками, и женщины снова начали ссориться. Последней каплей, по словам подсудимой, стал удар по затылку, когда она разговаривала на кухне по телефону. Тогда Козлова схватила нож и порезала обидчицу, а та ушла в комнату самостоятельно. Мертвой соседку женщина обнаружила уже позже, когда зашла проверить ее состояние. Также Козлова рассказала суду, что однажды спасла потерпевшей жизнь на природе, поэтому не имела умысла убивать и считает случившееся роковым стечением обстоятельств.

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Фото: Piter.TV