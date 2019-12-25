В Петербурге задержали предполагаемого насильника 14-летней девочки

В полицию обратился 39-летний врач-отоларинголог.

Накануне, 3 ноября, в полицию поступило сообщение об изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Отец девочки, врач-отоларинголог, заявил, что 20 сентября на его дочь напал неизвестный и совершил половой акт. В этот же день на улице Ломоносова полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Молодого человека доставили в отделение, где составили административный протокол. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что в Набережных Челнах мужчина убил приятеля, затем изнасиловал его жену и надругался над 6-летней дочкой.

Фото:Pixabay