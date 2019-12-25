Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат из-за ремонта

Ограничения будут затрагивать внешнее кольцо и будут вводиться дважды.

В воскресенье, 7 июня, стало известно, что в городе введут временные ограничения движения автомобилей в тоннеле дамбы. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Ограничения будут затрагивать внешнее кольцо и будут вводиться дважды: с 8 по 11 июня и с 15 по 19 июня. Ограничения связаны с проведением работ по техническому обслуживанию.

Дирекция КЗС приносит извинения за неудобства и просит автомобилистов обращать внимание на сообщения на информационных табло, дорожную разметку, знаки и ограждения, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что на пересечении Антонова-Овсеенко и Большевиков обнаружили разбитый автомобиль.

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