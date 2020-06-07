На пересечении Антонова-Овсеенко и Большевиков обнаружили разбитый автомобиль

Машина принадлежит службе такси.

Утром воскресенья, 7 июня, на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и проспекта Большевиков обнаружили разбитый автомобиль. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видеозаписи можно разглядеть, что у машины сильно поврежден капот и передний бампер, а также что Volkswagen принадлежит службе такси "Яндекс".

О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы писали, что водитель такси въехал в ограничитель дороги на проспекте Маршала Жукова.

Видео: vk.com/spb_today