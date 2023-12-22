Инсталляции "Двери в прошлое" установили в Петербурге

Создать особую атмосферу удалось благодаря архивным фотографиям и фрагментам передач Ленинградского радио.

Величие истории откроется я сегодня перед петербуржцами благодаря необычным арт-проектам. Улицы города украсили "дверями в прошлое" - инсталляциями со снимками блокады Ленинграда. Об этом сообщил вице-губернатора Северной столицы Станислав Казарин.

Создать особую атмосферу удалось благодаря архивным фотографиям и фрагментам передач Ленинградского радио. Рядом с каждой арт-скульптурой находится QR-код, который, после сканирования мобильным устройством, проводит на онлайн-страницу "Блокада Ленинграда" специального мобильного сервиса "Я здесь живу". Там собраны все хроники и воспоминания о жизни ленинградцев.

Всего в городе установлено семь таких рт-объектов, разбросанных по центральным участкам города, включая Дворцовую площадь и вблизи станции метро "Адмиралтейская".

Ранее мы сообщили о том, что архивный комитет Петербурга получил оцифрованные данные об эвакуированных в блокаду ленинградцах.

Фото: ВКонтакте / Станислав Казарин