На месте происшествия образовалась пробка.

В воскресенье, 21 июня, два "КамАЗа" столкнулись на Московском шоссе, недалеко от поворота в посёлок Ленсоветовский. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что автомобили пострадали некритично, однако, из-за расположения машин на месте образовалась пробка. На данный момент сотрудники ДПС пытаются разобраться в случившемся. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы писали, что в результате массового ДТП на Стачек погиб человек.

Фото: vk.com/spb_today