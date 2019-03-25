Между прошлым и будущим: 5 сериалов о путешествиях во времени

Если хочется историй, где время не просто фон, а настоящее испытание — в подборке вас ждут сериалы, в которых герои сталкиваются с парадоксами и прыжками между эпохами.

26 октября в 21:00 на ТНТ стартует сериал "Жизнь заново": обычный день врача Димы резко сворачивает не туда — из-за сбоя на МРТ он просыпается в 2002 году… в теле себя восемнадцатилетнего. Перед ним распахивается шанс всё исправить: мама ещё жива, первая любовь рядом, а роковые ошибки ещё не сделаны. Но очень скоро Дима понимает: переиграть прошлое не так просто. Каждое решение отзывается в будущем, меняя судьбы близких и заставляя заново искать ответы на главные вопросы. Если хочется ещё историй, где время не просто фон, а настоящее испытание — в подборке вас ждут сериалы, в которых герои сталкиваются с парадоксами и прыжками между эпохами: от расколотой во времени квартиры до фронта 1941 года.

"Обратная сторона луны"

Следователь Михаил Соловьёв ведёт охоту на опасного маньяка, но после аварии приходит в себя в теле собственного отца и в совершенно другой эпохе. Теперь он живёт в советском прошлом, где привычные методы расследования не работают, а каждый шаг приходится выверять заново. При этом связь с реальностью не оборвалась: сквозь время проступают отголоски его прежней жизни и намёки на то, что ключ к поимке преступника спрятан где-то между двумя эпохами. Михаилу предстоит не только раскрыть дело, но и понять, как вернуться домой, не разрушив хрупкий баланс между прошлым и будущим.

"Гости из прошлого"

В результате неудачного эксперимента с машиной времени квартира профессора Пиотровского буквально раскалывается пополам: одна её часть остаётся в 1982 году, а вторая оказывается в современном мире. Из‑за этого две семьи вынуждены делить одну жилплощадь, не имея доступа к "своей" половине. Это порождает массу нелепых и драматичных ситуаций. Внук профессора, который ждал 38 лет, чтобы предотвратить трагедию, знает: ещё один запуск машины приведёт к катастрофе. Героям приходится балансировать между желанием всё исправить и риском разрушить и прошлое, и будущее. Сериал удачно смешивает комедию и напряжённую интригу: время здесь не просто фон, а активный участник событий, который реагирует на поступки людей.

"Чернобыль: Зона отчуждения"

Пятеро друзей отправляются в погоню за дерзким грабителем и оказываются в эпицентре событий, способных переписать историю. Их путь ведёт в Припять и к самой Чернобыльской АЭС, где на стыке реальности и аномалий рождается особая временная механика: здесь можно не просто наблюдать прошлое, а влиять на него. Пытаясь спасти одного человека, ребята запускают череду изменений, которые отражаются на их собственных жизнях. Каждый выбор оборачивается новой версией настоящего, и в какой-то момент становится ясно: чтобы вернуть всё на свои места, придётся пожертвовать самым дорогим.

"Жизнь заново"

Дима — врач скорой, которому за сорок, и жизнь будто выцвела: развод, выгорание, ощущение, что все важные повороты уже пройдены. Но во время обычного МРТ происходит сбой, и он внезапно оказывается в 2002 году, в теле себя восемнадцатилетнего. Перед ним распахивается шанс прожить всё заново: мама ещё жива, первая любовь свободна, а роковая встреча, когда‑то сломавшая судьбу, ещё впереди. Поначалу кажется, что взрослый опыт — это козырь, который позволит обойти все старые ошибки. Но очень быстро Дима понимает: второй шанс — не волшебная кнопка "переиграть с сохранением всех бонусов".

Каждый его шаг в прошлом отзывается в будущем: меняются судьбы близких, исчезают одни связи и появляются другие, а поступки, казавшиеся когда‑то мелочью, вдруг оказываются поворотными. Дима всё чаще задаётся вопросом: что именно нужно исправить, чтобы жизнь наконец сложилась?

"Туман"

Отряд молодых солдат во время марш‑броска попадает в странный, почти нереальный туман и внезапно оказывается в 1941 году, прямо на линии фронта. Парни, привыкшие к современной армии и видевшие войну только в кино, сталкиваются с жестокой, беспощадной реальностью: здесь любая ошибка стоит жизни, а храбрость проверяется не на учениях, а в настоящем бою. Им предстоит не просто выжить среди хаоса первых месяцев войны, но и найти способ вернуться назад — если такой путь вообще существует. При этом сама война становится для них жёстким зеркалом: в условиях смертельной опасности ярче проступают и трусость, и преданность, и готовность пожертвовать собой ради других. Мини‑сериал соединяет фантастический приём с глубокой военной драмой: прыжок во времени здесь — испытание, которое заставляет по‑новому взглянуть на цену каждого решения и на то, что значит быть настоящим товарищем.

Фото: пресс-служба ТНТ