Путин смотрит на нас со старинных полотен: фото

Лик президента России появляется на картинах великих художников.

В сети появилась серия старинных портретов, на которых изображен не кто иной, как Путин Владимир Владимирович. Некоторые персонажи так похожи на главу нашего государства, что невольно возникает ощущение, что сам президент позировал великим художникам. А может Путин живет вне времени и свободно разгуливает туда-сюда по собственному желанию?

Картины с лицом Путина

Первая картина, которая заостряет на себе внимание, это "Портрет четы Арнольфини" ранненидерландского живописца Северного Возрождения Яна ван Эйка. Только вглядитесь в лицо главы семейства. Никого не напоминает?

А теперь посмотрите на портрет греческого генерала Власиоса Валтиноса. Даже между именами этих двух людей есть некое созвучие.

Не всегда же быть хорошим человеком, можно и маску антихриста на себя примерить:

На картине "Фокусник" нидерландского художника Иеронима Босха президент предстает в образе задумчивой монахини. Чуть правее можно разглядеть юмориста Юрия Гальцева, который выглядывает в зеленом костюме.

В работах нидерландского художника-графика, известного, прежде всего, своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, также проскальзывает образ небезызвестного нам человека. Грустный Путин с прической Гоголя и цветком в руке не оставит равнодушными поклонников творчества Эшера Маурица.

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Фото: Википедия, pikabu.ru