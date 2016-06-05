Звезде фильма "Джуманджи" удалось повторить мем про неверного парня

При этом объектом внимания неверного парня стал сам актер.

Комедийному актеру из США Джеку Блэку, известному по таким фильмам как "Джуманджи", "Тайна дома с часами", "Ужастики" и другим, случайно удалось повторить известный всему миру мем "Неверный парень". Этот момент заметили пользователи интернета, когда смотрели новый ролик актера на YouTube-канале JablinskiGames.

В этом видео Джек Блэк рассказывает о том, как проводит время во время съемок третьей части фильма "Джуманджи". В какой-то момент он идет по улице, а мимо него проходит пара. Молодой человек отвлекается от разговора со своей девушкой и поворачивается в сторону актера. Поклонники Блэка сразу же вырезали этот кадр из ролика и начали распространять его в сети с соответствующими комментариями.

Напомним, мем про неверного парня основан на известной фотографии. На снимке запечатлен молодой человек, который обратил внимание на другую девушку в присутствии своей. Этим действием он вызвал недоумение возлюбленной.

Ранее мы писали, что самая милая в мире ящерка стала героем мемов.

Фото: Twitter / 1001MarketPlace

‏Видео: YouTube / JablinskiGames