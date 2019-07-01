Новый уровень: вышел первый трейлер продолжения "Джуманджи"

В сети появился первый трейлер фэнтези-боевика "Джуманджи: Новый уровень". Ролик был опубликован на официальном русскоязычном юбуб-канале киностудии Sony Pictures.
По сюжету новой картины главные герои вновь возрващаются в игру, чтобы спасти своего друга. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и теперб им предстоит играть за других персонаже, параллельно искать товарища и спасать мир.
Главные роли в проекте исполнили Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, Мэдисон Айсмен, Дэнни ДеВито и другие. Премьера ленты в Росии запланирована на 12 декабря 2019.
Видео: Sony Pictures
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