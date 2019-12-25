BMW сбил женщину на остановке на улице Помяловского

Из-за аварии встали трамваи.

Водитель BMW совершил наезд на женщину на остановке, а затем врезался в дерево. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Из-за аварии на улице Помяловского временно остановили движение трамваев. Пассажирам составов пришлось выбирать другой транспорт для передвижения по городу.

По словам очевидцев, сбитая женщина лежала на земле. Рядом с ней валялся дорожный знак, который после ДТП отлетел примерно на 10 метров. Предположительно, пострадавшая шла мимо остановки или стояла на ней. На месте происшествия работала реанимация. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе под колесами Chevrolet погибла женщина, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб