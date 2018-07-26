В результате массового ДТП на Стачек погиб человек

На дороге столкнулись сразу 4 автомобиля.

Как сообщает МЧС по Санкт-Петербургу, сегодня, 21 июня, на проспекте Стачек у д. 192 произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля. Известно, что в аварию попали три легковушки и маршрутное такси.

По словам очевидцев, водитель "Ауди" выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой и "Ситроеном". От удара маршрутное такси влетело в "Шевроле". Почти все участники ДТП пострадали: врачи осмотрели 9 человек (7 из автобуса и 2 из легковой машины).

Медики госпитализировали 6 человек. Почти все находившиеся в автобусе в состоянии средней тяжести, один пассажир легковушки в тяжелом состоянии. Водитель "Ауди" скончался на месте от полученных травм. Также пожарно-спасательные подразделения деблокировали двух человек из легковых автомобилей. По факту трагедии проводится проверка, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Стачек заметили серьезное ДТП.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВКонтакте