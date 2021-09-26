На проспекте Стачек столкнулись "Вольво" и "Киа": видео

В Кировском районе Петербурга сегодня, 26 сентября, произошло ДТП. Проспект Стачек не поделили "Вольво" и "Киа". Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.
Судя по кадрам, водители в дорожной аварии не пострадали. Мужчины вышли из салонов автомобилей, чтобы обсудить инцидент. А вот капоты автомобилей сильно помялись.
Подробности ДТП уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья участников аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что велогонка La Strada в воскресенье перекрыла движение по 57 адресам в Петербурге.
Фото: Телеграм / Мегаполис
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