На проспекте Стачек столкнулись "Вольво" и "Киа": видео

На записи очевидца можно заметить, что водители не пострадали, а вот капоты автомобилей серьезно помялись.

В Кировском районе Петербурга сегодня, 26 сентября, произошло ДТП. Проспект Стачек не поделили "Вольво" и "Киа". Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Судя по кадрам, водители в дорожной аварии не пострадали. Мужчины вышли из салонов автомобилей, чтобы обсудить инцидент. А вот капоты автомобилей сильно помялись.

Подробности ДТП уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья участников аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что велогонка La Strada в воскресенье перекрыла движение по 57 адресам в Петербурге.

Фото: Телеграм / Мегаполис