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На проспекте Стачек столкнулись "Вольво" и "Киа": видео

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На записи очевидца можно заметить, что водители не пострадали, а вот капоты автомобилей серьезно помялись.

В Кировском районе Петербурга сегодня, 26 сентября, произошло ДТП. Проспект Стачек не поделили "Вольво" и "Киа". Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Судя по кадрам, водители в дорожной аварии не пострадали. Мужчины вышли из салонов автомобилей, чтобы обсудить инцидент. А вот капоты автомобилей сильно помялись. 

Подробности ДТП уточняются. Выясняется информация о состоянии здоровья участников аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что велогонка La Strada в воскресенье перекрыла движение по 57 адресам в Петербурге.

Фото: Телеграм / Мегаполис

Теги: дтп на стачек, пдд, столкновение вольво и киа, транспорт
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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