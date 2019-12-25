Велогонка La Strada в воскресенье перекрыла движение по 57 адресам в Петербурге

Движение будет перекрыто в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.

В Петербурге ранним утром в воскресенье, 26 сентября, стартовала велогонка La Strada, ставшая причиной перекрытий движения в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Из-за спортивного мероприятия движение перекрыли по 57 адресам. Автомобильное движение будет полностью прекращено с 7:00 до 13:00 на Большом Петровском мосту и Петровской площади, мосту Красного курсанта, Тучковом мосту, площади Академика Лихачёва, Биржевом мосту и Биржевой площади, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линии В.О., Дворцовом мосту и Дворцовом проезде, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, Смольном проспекте, Мраморном переулке, Эрмитажном мосту, площади Суворова, Троицком мосту, Прачечном мосту, Верхнем Лебяжьем мосту, набережной Кутузова, Воскресенской и Смольной набережных, а также на площади Расстрелли, улице Савина и Смольного.

В это же время для проезда транспорта будут закрыты: Петровский пр. от Ремесленной ул. до моста Красного Курсанта; съезды с моста Бетанкура на Петровский пр., съезд с Большеохтинского моста на Смольную наб. и съезд с Литейного моста на наб. Кутузова; Ждановская наб. в направлении от моста Красного Курсанта к Большому пр. П.С.; Ждановская ул. от Офицерского пер. до Гимназического пер.; Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова; пр. Добролюбова в направлении от Большого пр. П.С. к Зоологическому пер.; Мытнинская наб. от пр. Добролюбова до Биржевого моста; наб. Макарова от Тифлисской ул. до Биржевого моста; Большой пр. В.О. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 6-7-й линий В.О.; 2-3-я линии В.О. от Университетской наб. до Большого пр. В.О.; 4-5-я линии В.О. от университетской наб. до Большого пр. В.О.; Синопская наб. от пр. Бакунина до Смольной наб.; Невский пр. в направлении от Малой Морской ул. к Дворцовому проезду.

Автомобили в это же время не смогут проехать по Лафонской улице и площади Пролетарской диктатуры, однако там сохранится троллейбусное движение.

С 7:00 до 15:00 для транспорта временно будут закрыты Южная дорога, Академический переулок, Менделеевская линия, Биржевой проезд, Мошков, Киричевсский и Водопроводный переулки, а также участки набережной реки Фонтанки (от набережной Кутузова до улицы Чайковского), Гагаринской улицы (от набережной Кутузова до Шпалёрной улицы) и Северной дороги (от набережной Гребного канала до дома № 12 на Северной дороге).

С 06:00 до 23:59 для транспорта закрыты проезд вдоль домов № 4 и № 6-8 на Дворцовой площади, сама площадь, а также участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Ранее в течение недели будет ограничено движение в тоннеле петербургской дамбы.

Фото: pexels