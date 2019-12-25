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В течение недели будет ограничено движение в тоннеле петербургской дамбы
Сегодня, 14:01
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В течение недели будет ограничено движение в тоннеле петербургской дамбы

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Изменения движения в тоннеле связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ. 

С 27 сентября в Петербурге в тоннеле судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений города (КЗС) от наводнений будет ограничено движение по полосам. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС. 

В понедельник и вторник, 27 и 28 сентября, движение в транспортном отсеке Финской стороны ограничат. В среду и четверг, 29 и 30 сентября, в отсеке Невской стороны также будет ограничено движение. Изменения движения в тоннеле связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ. 

Как рассказали в КЗС, для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

Ранее на петербургской дамбе улучшат систему, прогнозирующую подъем уровня воды.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: дамба, работа тоннеля, ремонтные работы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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