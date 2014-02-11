На петербургской дамбе улучшат систему, прогнозирующую подъем уровня воды

Новую математическую модель планируют создать в Петербургском политехническом университете Петра Великого, который запросил финансирование из бюджета.

В субботу, 14 августа, стало известно, что на дамбе Петербурга планируют усовершенствовать систему, которая определяет подъема уровня воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по эксплуатации дирекции предприятия Игоря Полищука.

Так, коррективы будут внесены в математическую модель системы.

Нам требуется усовершенствовать систему прогнозов – математическую модель, которая прогнозирует подъем уровня воды и позволяет нам рассчитать время закрытия и открытия КЗС. Как любой программный продукт, она требует постоянной доработки, иногда в ней возникают ошибки, – объяснил Игорь Полищук.

На работу сооружений влияет климат и намыв на Васильевском острове, которые могут поменять поведение воды. Новую математическую модель планируют создать в Петербургском политехническом университете Петра Великого, который запросил финансирование из бюджета. Напомним, что за время работы дамба предотвратила 26 наводнений, ущерб которых оценили в 123 миллиарда рублей.

Ранее петербургская дамба отметила 10-летний юбилей. Строительство дамбы началось в 1979 году и завершилось в 2011 году. Общая длина КЗС составляет 25,4 км.

Фото: пресс-служба Смольного